Майбутній уряд Німеччини хоче скасувати візи для молодих росіян до 25 років

Майбутній уряд Німеччини прагне скасувати візовий режим для росіян, молодших від 25 років.

Про це йдеться у представленій 24 листопада коаліційній угоді, деталі якої викладені у статті "Європейської правди".

Німеччина прагне змінити російську молодь, для чого хоче створити можливість безвізових поїздок для неї.

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"Ми хочемо створити можливість безвізового в'їзду з Росії до Німеччини для особливо важливих цільових груп, наприклад молодих людей до 25 років", - сказано у тексті коаліційної угоди.

В цілому, як наголошується у матеріалі, фокусом "російської політики" нової влади Німеччини стане захист демократичних свобод, які російська влада обмежує та притискає. Берлін обіцяє ще більшу підтримку російським активістам та громадським організаціям.

"Ми різко критикуємо широке обмеження громадянських та демократичних свобод і очікуємо, що російський уряд надасть громадянському суспільству можливість безперешкодно контактувати з німецькими партнерами, і ми посилюємо нашу залученість на їхню підтримку", - стверджує коаліційна угода.

Про очікувану політику нової влади Німеччини щодо України дивіться у відеоблозі ЄвроПравди: Перші рішення влади Німеччини про Донбас та рух України до ЄС

Детальніше про те, що нова влада Німеччини записала у зовнішньополітичному блоці своєї коаліційної угоди, - у тексті Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ











