Будущее правительство Германии хочет отменить визы для молодых россиян до 25 лет

Будущее правительство Германии хочет отменить визовый режим для россиян младше 25 лет.

Об этом говорится в представленном 24 ноября коалиционном соглашении, детали которого изложены в статье "Европейской правды".

Германия стремится изменить российскую молодежь, для чего хочет создать возможности безвизовых поездок для нее.

"Мы хотим создать возможность безвизового въезда из России в Германию для особо важных целевых групп, например молодых людей до 25 лет", - говорится в тексте коалиционного соглашения.

В целом, как отмечается в материале, фокусом "российской политики" новой власти Германии станет защита демократических свобод, которые российские власти ограничивают и притесняют. Берлин обещает еще большую поддержку российским активистам и общественным организациям.

"Мы резко критикуем широкое ограничение гражданских и демократических свобод и ожидаем, что российское правительство предоставит гражданскому обществу возможность беспрепятственно контактировать с немецкими партнерами, и мы усиливаем нашу вовлеченность в их поддержку", - утверждает коалиционное соглашение.

Об ожидаемой политике новой власти Германии в отношении Украины смотрите в видеоблоге ЕвроПравды: Первые решения власти Германии о Донбассе и движении Украины в ЕС

Подробнее о том, что новые власти Германии записали во внешнеполитическом блоке своего коалиционного соглашения, - в тексте Больше не друзья Путина: о чем договорились новые власти Германии по Украине и РФ