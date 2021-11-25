Новий уряд Німеччини в угоді про коаліцію кардинально змінив риторику щодо Росії

В ухваленій коаліційній угоді німецьких соціал-демократів, "Зелених" та вільних демократів кардинально змінилася риторика щодо Росії у порівнянні з текстом угоди уряду Ангели Меркель 2017 року.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

"Угода 2017 року показувала, наскільки багато в уряді Меркель лишалося міфів про відновлення "нормальності" російського керівництва; зараз їх немає", - йдеться у матеріалі.

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Зокрема, чотири роки тому угода говорила про "зацікавленість у добрих відносинах та близькій співпраці з РФ для захисту миру", про те, що Німеччина хоче "разом з Росією гарантувати мир в Європі", пропонувала Москві рухатися до "спільної економічної зони від Лісабона до Владивостока" і ставила як мету всієї політики Німеччини щодо Росії "повернення до взаємної довіри та мирного балансу інтересів".

У новій коаліційній угоді немає подібних висловів. Хоча риторика досі є мирною, вона кардинально змінилася.

Тепер угода називає Москву не партнером і не потенційним партнером, а лише констатує, що "Росія є вважливим політичним гравцем", з яким Німеччина прагне "стабільних відносин" та готова до "конструктивного діалогу".

Як повідомлялося, ще нова німецька влада прагне змінити російську молодь, для чого хоче створити можливість безвізових поїздок для молоді до 25 років.

Про очікувану політику нової влади Німеччини щодо України дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди": Перші рішення влади Німеччини про Донбас та рух України до ЄС

Детальніше про те, що нова влада Німеччини записала у зовнішньополітичному блоці своєї коаліційної угоди, у тексті: Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ