Як ставиться до України, РФ та "Мінська" новий уряд Німеччини

Зміна влади у Німеччині стала, напевно, головною політичною подією року на європейському континенті.

Про те, що нова влада Німеччини записала у зовнішньополітичному блоці своєї угоди та як змінився цей документ від часів Ангели Меркель, читайте в цікавій аналітиці редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ.

У Німеччині, яка знана своїми політичними традиціями, у тому числі повагою до погоджених домовленостей, коаліційна угода – це не формальність, а справді важливий документ, який уряд країни виконує протягом усього терміну повноважень.

Угода встановлює "правила гри" для партій, встановлює для них спільну позицію з усіх важливих для країни питань, через що коаліційні домовленості є дуже об’ємними. Так, цьогорічна коаліційна угода – це 177 сторінок; угода останнього уряду з Меркель на чолі – 175 сторінок. В документ увійшло чимало новаторських положень, від кліматичних планів (вони стали значно амбітнішими за ті, що були в епоху Меркель, що створює нові можливості для України, і цьому ми вже присвятили окремий відеоблог) до зміни громадянських прав (наприклад, право голосу молодим німцям хочуть надавати вже у віці 16 років).

Міжнародній та безпековій політиці присвячено 15 сторінок угоди; саме вони для України мають особливу вагу.

І у чинній, і у минулій коаліційній угоді нашій державі присвячено окремий невеличкий блок. Це є очікуваним, зважаючи на важливість подій в Україні для європейського континенту. У кілька абзаців, звісно ж, неможливо умістити усі деталі, та й цього не мало бути – угода визначає стратегічні напрямки, а не тактичні подробиці.

Напевно, найважливішою для України стала теза, що стосується європейського майбутнього нашої держави. І не тільки нашої.

Уряд Олафа Шольца не лише визнає, а й підтримує прагнення України до ЄС, наголошуючи, що разом з проведенням реформ має відбуватися також зближення України з Євросоюзом.

В іншому ключовому для нас питанні – ставленні до російської агресії на Донбасі – коаліційний документ також дає чудові новини. Відповідальність за виконання Мінських угод чітко покладається саме на Кремль.

У побудові діалогу з РФ Німеччина офіційно обіцяє враховувати "інтереси європейських сусідів, особливо партнерів з Центральної та Східної Європи". Тобто також інтереси України. Цього у німецьких коаліційних угодах досі не було.

Загалом зміни у "російському" блоці німецької коаліційної угоди не можуть не тішити, навіть поза межами блоку про Донбас, Крим та про збереження санкцій. Чому? Детальніше про це – у матеріалі Сергія Сидоренка Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ.