Как относится к Украине, РФ и "Минску" новое правительство Германии

Смена власти в Германии стала, наверное, главным политическим событием года на европейском континенте.

О том, что новые власти Германии записали во внешнеполитическом блоке своего соглашения и как изменился этот документ со времен Ангелы Меркель, читайте в интересной аналитике редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Больше не друзья Путина: о чем договорились новые власти Германии по Украине и РФ.

В Германии, известной своими политическими традициями, в том числе уважением к согласованным договоренностям, коалиционное соглашение – это не формальность, а действительно важный документ, который правительство страны выполняет на протяжении всего срока полномочий.

Соглашение устанавливает "правила игры" для партий, общую позицию по всем важным для страны вопросам, из-за чего коалиционные договоренности очень объемны. Нынешнее коалиционное соглашение – это 177 страниц; соглашение последнего правительства с Меркель во главе – 175 страниц. В документ вошло немало новаторских положений, от климатических планов (они стали значительно амбициознее тех, что были в эпоху Меркель, что создает новые возможности для Украины, и этому мы уже посвятили отдельный видеоблог) до изменения гражданских прав (например, право голоса молодым немцам хотят предоставлять уже в возрасте 16 лет).

Международной политике и безопасности посвящено 15 страниц соглашения; именно они для Украины имеют особое значение.

И в действующем, и в прошлом коалиционном соглашении нашему государству посвящен отдельный небольшой блок. Это ожидаемо, учитывая важность событий в Украине для европейского континента. В несколько абзацев, конечно же, невозможно вместить все детали, и этого не должно быть – соглашение определяет стратегические направления, а не тактические подробности.

Наверное, самым важным для Украины стал тезис, касающийся европейского будущего нашей страны. И не только нашей.

Правительство Олафа Шольца не только признает, но и поддерживает стремление Украины в ЕС, отмечая, что вместе с проведением реформ должно происходить также сближение Украины с Евросоюзом.

В другом ключевом для нас вопросе – отношении к российской агрессии на Донбассе – коалиционный документ тоже приносит отличные новости. Ответственность за выполнение Минских соглашений четко возлагается именно на Кремль.

В построении диалога с РФ Германия официально обещает учитывать "интересы европейских соседей, особенно партнеров из Центральной и Восточной Европы". То есть и интересы Украины. Этого в немецких коалиционных соглашениях до сих пор не было.

В целом изменения в "российском" блоке немецкого коалиционного соглашения не могут не радовать, даже вне блока о Донбассе, Крыме и о сохранении санкций. Почему? Подробнее об этом – в материале Сергея Сидоренко Больше не друзья Путина: о чем договорились новые власти Германии по Украине и РФ.