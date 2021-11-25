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Парламент Молдови виділив майже $80 млн для сплати боргу "Газпрому" 

Четвер, 25 листопада 2021, 12:45

Парламент Молдови 25 листопада затвердив поправки до держбюджету, одна з яких передбачає виділення 1,4 млрд леїв ($80 млн) на оплату боргу за газ "Газпрому".

Про це повідомило молдовське видання NewsMaker, пише "Європейська правда".

Зокрема, затверджена поправка виділяє 1,7 млрд леїв держпідприємству Energocom. Із цієї суми 1,4 млрд леїв мають піти на оплату боргу за газ "Газпрому". 

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Борг за спожитий газ у жовтні та частині листопада буде сплачено через підконтрольне "Газпрому" підприємство "Молдовагаз".

22 листопада стало відомо, що "Газпром" погрожує відключити постачання газу до Молдови, якщо вона терміново не сплатить борг за спожитий у жовтні та листопаді газ у розмірі 1,4 млрд леїв. 

На погашення боргу російське підприємство надало Молдові 48 годин. 

Віцепрем'єр Андрей Спину 23 листопада уточнив, що влада заздалегідь виділила гроші для погашення заборгованості, проте вони не встигли пройти всі законні процедури, а саме ухвалення парламентом у двох читаннях. 

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24 листопада представники "Газпрому" повідомили, що дедлайн сплив і вони не отримали гроші. Але, за їхніми словами, вони отримали прохання представників Молдови не відключати газ і продовжили термін оплати платежу за газ.

29 жовтня Молдова досягла домовленості з російським "Газпромом" щодо продовження попереднього контракту на поставки на 5 років на основі формули ціни газу, запропонованої Кишиневом.

До цього  уряд Молдови 22 жовтня схвалив режим надзвичайного стану терміном на 30 днів через сформовану в країні ситуацію у сфері енергетики.

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Молдова Росія Енергетика
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