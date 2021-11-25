Парламент Молдовы выделил почти $80 млн для уплаты долга "Газпрому"
Парламент Молдовы 25 ноября утвердил поправки в госбюджет, одна из которых предусматривает выделение 1,4 млрд леев ($80 млн) на выплату долга за газ "Газпрому".
Об этом сообщило молдовское издание NewsMaker, пишет "Европейская правда".
В частности, утвержденная поправка выделяет 1,7 млрд леев госпредприятию Energocom. Из этой суммы 1,4 млрд леев должны уйти на оплату долга за газ "Газпрому".
Долг за потребленный газ в октябре и части ноября будет уплачен через подконтрольное "Газпрому" предприятие "Молдовагаз".
22 ноября стало известно, что "Газпром" грозится отключить поставки газа в Молдову, если она срочно не погасит долг за потребленный в октябре и ноябре газ в размере 1,4 млрд леев.
На погашение долга российское предприятие дало Молдове 48 часов.
Вице-премьер Андрей Спыну 23 ноября уточнил, что власти заранее выделили деньги для погашения задолженности, однако они не успели пройти все законные процедуры, а именно принятие парламентом в двух чтениях.
24 ноября представители "Газпрома" сообщили, что дедлайн истек и они не получили деньги. Но, по их словам, они получили просьбу представителей Молдовы не отключать газ и продлили срок оплаты платежа за газ.
29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставки на пять лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.
До этого правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.
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