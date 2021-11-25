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Уряд Німеччини буде прагнути до реформування ЄС і створення Європейської федерації

Четвер, 25 листопада 2021, 13:01

Нова німецька коаліція планує сприяти розвитку повноцінної європейської федерації.

Як пише Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з коаліційною угодою, три партії хочуть використовувати поточну Конференцію з майбутнього Європи як відправну точку для реформування ЄС.

У документі йдеться, що конференція має призвести до конституційного процесу та, зрештою, до створення європейської федеративної держави.

"Суверенна Європа – це ключ до нашої зовнішньої політики. Як економічно сильна і найгустонаселеніша країна в серці Європи, наша місія – сприяти розвитку суверенної Європи", - сказав Олаф Шольц, який, у грудні має вступити на посаду канцлера.

Коаліція також планує зміцнити Європейський парламент, надавши йому право законодавчої ініціативи. Нині такий привілей закріплено за Європейською комісією.

Нагадаємо, в ухваленій коаліційній угоді німецьких соціал-демократів, "Зелених" та вільних демократів кардинально змінилася риторика щодо Росії у порівнянні з текстом угоди уряду Ангели Меркель 2017 року.

Угода також містить пункт, в якому вказана готовність підтримувати рух України до членства в Європейському Союзі.

Про очікувану політику нової влади Німеччини щодо України дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди": Перші рішення влади Німеччини про Донбас та рух України до ЄС

Детальніше про те, що нова влада Німеччини записала у зовнішньополітичному блоці своєї коаліційної угоди, у тексті: Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ

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