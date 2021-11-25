Франция начинает вакцинацию третьей дозой для всех взрослых, без нее сертификат станет недействительным

Франция анонсировала открытие записи на вакцинацию от коронавируса усиливающей третьей дозой, ее рекомендуется делать через пять месяцев после завершения первого курса прививки. При этом с 15 января для тех людей, у которых этот срок уже истек, ковид-сертификат без третьей дозы не будет считаться действительным.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

До сих пор вакцинация третьими дозами была открыта только для отдельных, наиболее уязвимых категорий. Министр здравоохранения Оливье Веран объявил, что теперь на нее могут претендовать все взрослые через пять месяцев после завершения первого курса прививки. Возможность записи на прививку откроют в ближайшее время.

Он объявил, что с 15 января сертификаты жителей страны, у которых с даты последней прививки прошло более пяти месяцев, без усиливающей дозы станут недействительными.

Для людей из группы 65+, которые в большинстве случаев получили прививку в начале кампании, этот срок наступит еще быстрее: 15 декабря.

Ранее было принято мнение, что ревакцинация требуется через шесть месяцев после второй дозы.

Незадолго до этого экспертный медицинский совет HAS обнародовал рекомендацию такого шага, отметив, что это позволит бороться с тем, что со временем эффективность защиты снижается.

Вдобавок Оливье Веран объявил, что с понедельника 29 ноября негативный тест для ковид-сертификата будет действовать только одни сутки, вместо 72 часов - что еще больше усложнит жизнь французам, которые категорически не хотят вакцинироваться.

Маски уже с пятницы снова становятся обязательными в закрытых помещениях.

С помощью таких шагов надеются затормозить пятую волну уже набирающей размах эпидемии. За предыдущие сутки Франция зарегистрировала более 32 тысяч новых больных - больше всего с апреля, когда спадала весенняя волна эпидемии.

В настоящее время во Франции полностью привиты более 69% взрослого населения.

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