Прем'єрку Швеції, яка пішла у відставку після дня роботи, знову номінували на посаду

Лідерку Соціал-демократичної робітничої партії Швеції Магдалена Андерссон вдруге запропонували на посаду прем'єр-міністра.

Про це заявив спікер парламенту Андреас Норлен, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aftonbladet.

"Вчорашньої турбулентності можна було уникнути. Якби я отримав повідомлення, що Партія зелених вийде з уряду після ухвалення бюджету, я не номінував би Магдалену Андерссон", - сказав Норлен.

Повторне голосування щодо кандидатури Андерссон відбудеться у парламенті у понеділок, 29 листопада.

"Я хочу висунути Магдалену Андерсон на посаду прем'єр-міністра. Я сподіваюся і вірю, що збитки можна обмежити, оскільки ми зможемо впоратися з цим терміново", - додав Норлен.

Магдалена Андерссон 24 листопада подала у відставку всього через декілька годин після обрання в парламенті.

Молодший коаліційний партнер соціал-демократів, Партія зелених, оголосила в середу, що покине уряд після того, як шведський парламент проголосував за опозиційний бюджет, співавтором якого виступили антиімміграційні шведські демократи.

Згідно з конституційною практикою, коаліційний уряд має піти у відставку, якщо одна з партій вирішить вийти з нього.

Андерссон стала першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Швеції.

Згідно зі шведською системою парламентаризму, кандидату в прем'єри для затвердження потрібно переконати більшість членів парламенту не голосувати проти своєї кандидатури.

Андерссон була за крок від поразки, її врятував 1 голос. 174 депутати проголосували проти її кандидатури, 117 були "за", 57 утрималися. Один депутат був відсутній на голосуванні. У парламенті Швеції 349 депутатів.