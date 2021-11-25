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Ушедшую в отставку после дня работы премьера Швеции вновь номинировали на должность

Четверг, 25 ноября 2021, 16:34

Лидер Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон во второй раз была предложена на должность премьер-министра.

Об этом заявил спикер парламента Андреас Норлен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aftonbladet.

"Вчерашней турбулентности можно было избежать. Если бы я получил сообщение, что Партия зеленых выйдет из правительства после принятия бюджета, я бы не номинировал Магдалену Андерссон", - сказал Норлен.

Повторное голосование по кандидатуре Андерссон состоится в парламенте в понедельник, 29 ноября.

"Я хочу выдвинуть Магдалену Андерсон на должность премьер-министра. Я надеюсь и верю, что ущерб можно ограничить, поскольку мы сможем справиться с этим срочно", - добавил Норлен.

Магдалена Андерссон 24 ноября подала в отставку спустя всего несколько часов после избрания в парламенте.

Младший коалиционный партнер социал-демократов, Партия зеленых, объявила в среду, что покинет правительство после того, как шведский парламент проголосовал за оппозиционный бюджет, соавтором которого выступили антииммиграционные шведские демократы.

Согласно конституционной практике, коалиционное правительство должно уйти в отставку, если одна из партий решит выйти из него.

Андерссон стала первой женщиной в должности премьер-министра Швеции.

Согласно шведской системе парламентаризма, кандидату в премьеры для утверждения нужно убедить большинство членов парламента не голосовать против своей кандидатуры.

Андерссон была в шаге от поражения, ее спас 1 голос. 174 депутата проголосовали против ее кандидатуры, 117 были "за", 57 воздержались. Один депутат отсутствовал на голосовании. В парламенте Швеции 349 депутатов.

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Швеция
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