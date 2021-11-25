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У Фінляндії скасували щорічне президентське прийняття через COVID-19

Четвер, 25 листопада 2021, 18:09

Традиційне президентське прийняття у Фінляндії цього року не відбудеться через пандемію коронавірусу.

Про це пише Yle, повідомляє "Європейська правда".

"На жаль, закон не дозволяє вимагати та перевіряти коронапаспорти на офіційних публічних заходах, яким і є прийняття з нагоди Дня незалежності", - йдеться у пресрелізі канцелярії президента.

Цього року у Президентський палац планувалося запросити близько 200 гостей. Серед запрошених були медичні працівники, яким хотіли подякувати за самовіддану працю під час пандемії коронавірусу.

Президентське прийняття є одним із головних заходів у день незалежності Фінляндії, який також приваблює велику телевізійну аудиторію.

Річниця створення незалежної держави відзначається у Фінляндії 6 грудня.

Нагадаємо, 18 листопада у Фінляндії за добу було виявлено 1259 інфікованих коронавірусом, що є абсолютним добовим рекордом за весь період пандемії.

У країні повністю вакциновано 80,6% населення віком від 12 років. Щодо всього населення ця цифра становить 75,9 %.

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Фінляндія Коронавірус
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