У Фінляндії скасували щорічне президентське прийняття через COVID-19
Традиційне президентське прийняття у Фінляндії цього року не відбудеться через пандемію коронавірусу.
Про це пише Yle, повідомляє "Європейська правда".
"На жаль, закон не дозволяє вимагати та перевіряти коронапаспорти на офіційних публічних заходах, яким і є прийняття з нагоди Дня незалежності", - йдеться у пресрелізі канцелярії президента.
Цього року у Президентський палац планувалося запросити близько 200 гостей. Серед запрошених були медичні працівники, яким хотіли подякувати за самовіддану працю під час пандемії коронавірусу.
Президентське прийняття є одним із головних заходів у день незалежності Фінляндії, який також приваблює велику телевізійну аудиторію.
Річниця створення незалежної держави відзначається у Фінляндії 6 грудня.
Нагадаємо, 18 листопада у Фінляндії за добу було виявлено 1259 інфікованих коронавірусом, що є абсолютним добовим рекордом за весь період пандемії.
У країні повністю вакциновано 80,6% населення віком від 12 років. Щодо всього населення ця цифра становить 75,9 %.