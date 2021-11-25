В Финляндии отменили ежегодный президентский прием из-за COVID-19

Традиционный президентский прием в Финляндии в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

"К сожалению, закон не позволяет требовать и проверять коронапаспорта на официальных публичных мероприятиях, каким и является прием по случаю Дня независимости", - говорится в пресс-релизе канцелярии президента.

В этом году в Президентский дворец планировалось пригласить около 200 гостей. В качестве приглашенных были медицинские работники, которых хотели поблагодарить за самоотверженный труд во время пандемии коронавируса.

Президентский прием является одним из главных мероприятий в день независимости Финляндии, который также привлекает большую телевизионную аудиторию.

Годовщина создания независимого государства отмечается в Финляндии 6 декабря.

Напомним, 18 ноября в Финляндии за сутки было обнаружено 1259 инфицированных коронавирусом, что является абсолютным суточным рекордом за весь период пандемии.

В стране полностью вакцинировано 80,6% населения от 12 лет, для всего населения эта цифра составляет 75,9%.