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В Финляндии отменили ежегодный президентский прием из-за COVID-19

Четверг, 25 ноября 2021, 18:09

Традиционный президентский прием в Финляндии в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

 "К сожалению, закон не позволяет требовать и проверять коронапаспорта на официальных публичных мероприятиях, каким и является прием по случаю Дня независимости", - говорится в пресс-релизе канцелярии президента.

В этом году в Президентский дворец планировалось пригласить около 200 гостей. В качестве приглашенных были медицинские работники, которых хотели поблагодарить за самоотверженный труд во время пандемии коронавируса.

Президентский прием является одним из главных мероприятий в день независимости Финляндии, который также привлекает большую телевизионную аудиторию.

Годовщина создания независимого государства отмечается в Финляндии 6 декабря.

Напомним, 18 ноября в Финляндии за сутки было обнаружено 1259 инфицированных коронавирусом, что является абсолютным суточным рекордом за весь период пандемии.

В стране полностью вакцинировано 80,6% населения от 12 лет, для всего населения эта цифра составляет 75,9%.

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Финляндия Коронавирус
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