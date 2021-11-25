Глава Євроради виступив за контакти української і російської сторін за участі ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Співрозмовники обговорили розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави у зв’язку з концентрацією російських збройних сил вздовж українських кордонів" - йдеться у повідомленні пресслужби президента.

Зі свого боку президент Європейської ради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з президентом РФ Владіміром Путіним.

Одним із цих результатів є переконаність, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС" - йдеться у повідомленні.

Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту.

Співрозмовники також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства. Володимир Зеленський зауважив, що цей захід має бути результативним з точки зору врахування інтересів України та "Асоційованого тріо".