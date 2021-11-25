Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава Євроради виступив за контакти української і російської сторін за участі ЄС

Четвер, 25 листопада 2021, 21:02

Президент Європейської ради Шарль Мішель провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Співрозмовники обговорили розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави у зв’язку з концентрацією російських збройних сил вздовж українських кордонів" - йдеться у повідомленні пресслужби президента.

Зі свого боку президент Європейської ради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з президентом РФ Владіміром Путіним.

Одним із цих результатів є переконаність, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС" - йдеться у повідомленні.

Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту.

Співрозмовники також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства. Володимир Зеленський зауважив, що цей захід має бути результативним з точки зору врахування інтересів України та "Асоційованого тріо".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський
powered by lun.ua

Статті

Канцлер Шольц: все про новий уряд Німеччини та його співпрацю з Україною

Яким буде новий німецький уряд і яких сюрпризів від нього варто чекати? Значною мірою це залежатиме від рівня "автономності", який отримають нові міністри.
25 листопада 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Польща спрощує працевлаштування іноземців: що зміниться для громадян України

Польща спрощує правила працевлаштування для іноземців. Які зміни приготувала польська влада та що вони означають для громадян України?
25 листопада 2021 — Марія Кузенко, EWL Group

Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ

Що новий уряд Німеччини записав у своїй програмі про Україну та Росію? Як змінився цей документ від часів Ангели Меркель? Відповіді – у статті.
25 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда