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Укр / Рус
Укр / Рус

Глава Евросовета выступил за контакты украинской и российской сторон с участием ЕС

Четверг, 25 ноября 2021, 21:02

Президент Европейского совета Шарль Мишель провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Собеседники обсудили развитие ситуации безопасности на востоке нашего государства в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль украинских границ" - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Со своей стороны президент Европейского совета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Одним из этих результатов убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС" - говорится в сообщении.

Лидеры Украины и Евросоюза договорились и дальше координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.

Собеседники также обсудили подготовку запланированного на 15 декабря саммита Восточного партнерства. Владимир Зеленский отметил, что эта мера должна быть результативной с точки зрения учета интересов Украины и "Ассоциированного трио".

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Зеленский
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