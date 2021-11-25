Глава Евросовета выступил за контакты украинской и российской сторон с участием ЕС
Президент Европейского совета Шарль Мишель провел беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Собеседники обсудили развитие ситуации безопасности на востоке нашего государства в связи с концентрацией российских вооруженных сил вдоль украинских границ" - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Со своей стороны президент Европейского совета сообщил о результатах своего вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Одним из этих результатов убежденность, что деэскалации ситуации могли бы помочь контакты между украинской и российской сторонами с участием ЕС" - говорится в сообщении.
Лидеры Украины и Евросоюза договорились и дальше координировать свои позиции относительно путей урегулирования конфликта.
Собеседники также обсудили подготовку запланированного на 15 декабря саммита Восточного партнерства. Владимир Зеленский отметил, что эта мера должна быть результативной с точки зрения учета интересов Украины и "Ассоциированного трио".