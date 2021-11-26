Польща повідомляє про нову спробу штурму кордону групою з 200 мігрантів, є постраждалі

Польські прикордонники повідомили про нічну спробу прорватися через кордон групи мігрантів з близько 200 осіб, під час сутичок отримали травми двоє мігрантів і один польський військовий.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі польського RMF24.

Інцидент стався на ділянці кордону з Білоруссю в районі селища Черемха. "Група з близько 200 агресивних іноземців намагалась із застосуванням сили перетнути кордон", - заявили у прикордонній службі.

Wczoraj tj.26.11.granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 217 osób. #funkcjonariuszeSG wobec 12 osób wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa prawie 200 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę. pic.twitter.com/7YK6TsWyc8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021

Повідомляють про двох постраждалих серед мігрантів та одного постраждалого військового.

Як і раніше у схожих випадках, з білоруського боку засліплювали польських силовиків лазерами і кидались у них камінням.

Загалом за добу зафіксували 217 спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. Щодо 12 людей, які все ж змогли потрапити в Польщу, ухвалили рішення про видворення.

З початку року польські прикордонники зафіксували вже понад 37 тисяч спроб нелегального перетину кордону з Білорусі. З них понад 17 тисяч сталися у жовтні, в листопаді - понад 8000.

Президент Польщі Анджей Дуда після останньої зустрічі з генсеком НАТО сказав, що про спадання напруги на кордоні рано говорити і що він побоюється ескалації.

У ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі, до якого увійдуть 28 осіб та організацій, у зв’язку з міграційною кризою на кордонах Польщі та Литви.

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