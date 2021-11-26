Польша сообщает о новой попытке штурма группой из 200 мигрантов, есть пострадавшие

Польские пограничники сообщили о ночной попытке прорваться через границу группы мигрантов из 200 человек, во время столкновений получили травмы двое мигрантов и один польский военный.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в материале польского RMF24.

Инцидент произошел на участке границы с Беларусью в районе поселка Черемха. "Группа из около 200 агрессивных иностранцев пыталась с применением силы пересечь границу", - заявили в пограничной службе.

Wczoraj tj.26.11.granicę🇵🇱🇧🇾próbowało nielegalnie przekroczyć 217 osób. #funkcjonariuszeSG wobec 12 osób wydali postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski.

Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa prawie 200 agresywnych cudzoziemców siłowo forsowała granicę. pic.twitter.com/7YK6TsWyc8 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 26, 2021

Сообщают о двух пострадавших среди мигрантов и одного пострадавшего военного.

Как и ранее в подобных случаях, с белорусской стороны ослепляли польских силовиков лазерами и бросались в них камнями.

Всего за сутки зафиксировали 217 попыток нелегального пересечения границы из Беларуси. По поводу 12 человек, которые все же смогли попасть в Польшу, приняли решение о выдворении.

С начала года польские пограничники зафиксировали уже более 37 тысяч попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии. Из них более 17 тысяч произошли в октябре, в ноябре – более 8000.

Президент Польши Анджей Дуда после последней встречи с генсеком НАТО сказал, что о снижении напряженности на границе рано говорить и что он опасается эскалации.

В ЕС согласовали пятый пакет санкций против Беларуси, в который войдут 28 лиц и организаций в связи с миграционным кризисом на границах Польши и Литвы.

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