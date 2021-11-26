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Нідерланди, де вже діє частковий локдаун, планують жорсткіші заходи для боротьби з епідемією

П'ятниця, 26 листопада 2021, 12:31

Уряд Нідерландів планує пакет "жорстких заходів" для того, щоб загальмувати хвилю епідемії коронавірусу, але поки визначається, якими саме вони будуть.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", про це заявив міністр охорони здоров’я Уго де Йонге.

"Ці жорсткі заходи безсумнівно будуть потрібні", - сказав міністр у коментарі репортерам. 

Рішення очікується до вечора 26 листопада.

Останніми днями Нідерланди реєструють понад 20 тисяч нових заражень за добу. Це вдвічі більше, ніж максимуми всіх попередніх хвиль епідемії.

Нагадаємо, в середині листопада Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула частковий локдаун для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування.

Це спровокувало заворушення у низці міст під приводом невдоволення карантинними обмеженнями. Найжорсткішими подїі були у п’ятницю ввечері у Роттердамі, де поліція застосувала зброю.

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Нідерланди Коронавірус
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