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Укр / Рус

Нидерланды, где уже действует частичный локдаун, планируют более жесткие меры борьбы с эпидемией.

Пятница, 26 ноября 2021, 12:31

Правительство Нидерландов планирует пакет "жестких мер", чтобы затормозить волну эпидемии коронавируса, но пока определяется, какими именно они будут.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом заявил министр здравоохранения Уго де Йонге.

"Эти жесткие меры несомненно потребуются", - сказал министр в комментарии репортерам.

Решение ожидается вечером 26 ноября.

В последние дни Нидерланды регистрируют более 20 тысяч новых заражений в сутки. Это вдвое больше, чем максимумы всех предыдущих волн эпидемии.

Напомним, в середине ноября Нидерланды стали первой страной Западной Европы, которая вернула частичный локдаун для магазинов, спортивных соревнований и сферы общественного питания.

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Нидерланды Коронавирус
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