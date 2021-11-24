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У Нідерландах стались коронавірусні заворушення в черговому місті, 5 затриманих

Середа, 24 листопада 2021, 14:17

У Нідерландах минулої ночі сталися заворушення в місті Арнем, що у провінції Гелдерланд, під приводом невдоволення карантинними обмеженнями через епідемію коронавірусу. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Вдень перед тим у соцмережах ширилися заклики вийти до залізничної станції Вельперпоорт "відстоювати свободу". На них відгукнулися близько 150 осіб, в основному молодь.

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У поліцію почали кидатись феєрверками, пошкодили одну поліцейську машину. Наскільки відомо, під час подій ніхто не постраждав. 

Мер міста назвав учасників заворушень "бунтівниками, що хочуть порушувати громадський порядок" та видав наказ, що тимчасово надає поліції розширені повноваження - як зробили в багатьох інших містах країни, де стались безлади.

Поліція затримала 5 осіб за запуски феєрверків і невиконання вказівок працівників правоохоронних органів. 

Нагадаємо, починаючи з вечора п’ятниці в низці міст країни сталися заворушення під приводом невдоволення карантинними обмеженнями. Найжорсткішими подїі були у п’ятницю ввечері у Роттердамі, де поліція застосувала зброю.

Дивіться також відео від "ЄвроПравди": Сутички, барикади, спалені авто: невакциновані у ЄС протестують проти нових обмежень.

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24 листопада постануть перед судом перші двоє із затриманих під час заворушень у Роттердамі.

Загалом за ці дні затримали 173 осіб.

Нагадаємо, в середині листопада Нідерланди стали першою країною Західної Європи, яка повернула частковий локдаун для магазинів, спортивних змагань та сфери громадського харчування.

Минулої зими невдоволення "коронавірусною" комендантською годиною у Нідерландах теж вилилося у протести, які місцями переросли в сутички з поліцією, підпали авто і погроми магазинів.

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Нідерланди Коронавірус
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