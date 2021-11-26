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Прем'єр Баварії закликав ввести загальну обов'язкову вакцинацію в Німеччині з січня

П'ятниця, 26 листопада 2021, 12:58

Прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав запровадити у Німеччині загальну обов’язкову вакцинацію громадян з січня наступного року. 

З таким закликом він виступив у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

"Лише загальна обов’язкова вакцинація звільняє нас від нескінченного циклу коронавірусу. Лише загальна обов’язкова вакцинація зрештою призведе до соціального спокою", - сказав Зьодер.

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Він звернувся до чинного, а також до майбутнього уряду із закликом домовитися ввести обов'язкову вакцинацію з 1 січня. 

За його словами, такий крок призведе до збільшення числа вакцинованих людей.

Нагадаємо, за останню добу Німеччина з 83 млн населення зареєструвала новий рекорд заражень - понад 76 тисяч випадків за добу. Показник захворюваності за останні 7 днів теж оновив максимум і склав 438,2.

Напередодні Німеччина перетнула позначку у понад 100 тисяч смертей від коронавірусу від початку пандемії.

Це відбувається на тлі запеклих дебатів щодо того, чи повинна Німеччина вводити обов’язкову вакцинацію.

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Німеччина Вакцини Коронавірус
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