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Премьер Баварии призвал ввести общую обязательную вакцинацию в Германии с января

Пятница, 26 ноября 2021, 12:58

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал ввести в Германии всеобщую обязательную вакцинацию граждан с января следующего года.

С таким призывом он выступил в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

"Только общая обязательная вакцинация освобождает нас от бесконечного цикла коронавируса. Только общая обязательная вакцинация в конечном счете приведет к социальному спокойствию", - сказал Зёдер.

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Он обратился к действующему, а также будущему правительству с призывом договориться ввести обязательную вакцинацию с 1 января.

По его словам, подобный шаг приведет к увеличению числа вакцинированных людей.

Напомним, за последние сутки Германия из 83 млн населения зарегистрировала новый рекорд заражений - более 76 тысяч случаев в сутки. Показатель заболеваемости за последние 7 дней тоже обновил максимум и составил 438,2.

Накануне Германия пересекла отметку более чем в 100 тысяч смертей от коронавируса с начала пандемии.

Это происходит на фоне ожесточенных дебатов по поводу того, должна ли Германия вводить обязательную вакцинацию.

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Германия Вакцины Коронавирус
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