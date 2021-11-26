Країни ЄС погодилися зупинити сполучення з півднем Африки через новий варіант вірусу

Держави Європейського союзу погодилися призупинити поїздки з південної Африки після виявлення нового варіанту COVID-19.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Комітет експертів у сфері охорони здоров’я з усіх 27 держав ЄС "погодився з необхідністю активувати екстрений режим і ввести тимчасове обмеження на всі в’їзди в ЄС з південної Африки", заявило словенське головування в ЄС.

Обмеження стосуватимуться Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії, Південної Африки та Зімбабве.

Представник ЄС сказав, що уряди ЄС також попросили заборонити поїздки до цих країн.

Кожна з 27 країн ЄС вільна застосовувати нові заходи, коли забажає. Деякі вже застосовують обмеження.

Представники ЄС заявили, що поки що не прийнято жодного рішення щодо інших країн в інших частинах світу, де були виявлені випадки нового варіанту, зокрема Гонконгу, Ізраїлю та Бельгії, яка входить в ЄС.

Новий варіант коронавірусу, вперше виявлений у Південній Африці, викликав глобальну тривогу, науковці намагаються з’ясувати, чи є він стійким до вакцин.

Марк Ван Ранст, вірусолог, який виявив новий варіант у Бельгії, сказав, що більш імовірно, що інфікована жінка заразилася цим варіантом у Бельгії, а не під час подорожі за межі Європи.

Вона була в Єгипті раніше в листопаді, але симптоми з’явилися лише через 11 днів після повернення до Бельгії. Вона не була вакцинована.

Швейцарія ввела в п’ятницю вимогу про 10-денний карантин і негативний тест для мандрівників з Бельгії, Ізраїлю та Гонконгу, а також заборону на поїздки в країни південної Африки.