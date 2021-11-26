Страны ЕС согласились остановить сообщение с югом Африки из-за нового варианта вируса

Государства Европейского союза согласились приостановить поездки из Южной Африки после обнаружения нового варианта COVID-19.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Комитет экспертов в сфере здравоохранения из всех 27 государств ЕС "согласился с необходимостью активировать экстренный режим и ввести временное ограничение на все въезды в ЕС из южной Африки", заявило словенское председательство в ЕС.

Ограничения будут касаться Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, Южной Африки и Зимбабве.

Представитель ЕС сказал, что правительства ЕС также попросили запретить поездки в эти страны.

Каждая из 27 стран ЕС свободна применять новые меры, когда пожелает. Некоторые уже используют ограничения.

Представители ЕС заявили, что пока не принято ни одного решения в отношении других стран в других частях света, где были обнаружены случаи нового варианта, в том числе Гонконга, Израиля и Бельгии, входящей в ЕС.

Новый вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Южной Африке, вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам.

Марк Ван Ранст, вирусолог, обнаруживший новый вариант в Бельгии, сказал, что вероятно, что инфицированная женщина заразилась этим вариантом в Бельгии, а не во время путешествия за пределы Европы.

Она была в Египте раньше в ноябре, но симптомы появились лишь спустя 11 дней после возвращения в Бельгию. Она не была вакцинирована.

Швейцария ввела в пятницу требование о 10-дневном карантине и негативном тесте для путешественников из Бельгии, Израиля и Гонконга, а также запрет на поездки в страны южной Африки.