У Німеччині зростає кількість підроблених сертифікатів про вакцинацію

Німецька поліція зафіксувала різке зростання торгівлі підробленими сертифікатами про вакцинацію.

Про це пише DW, повідомляє "Європейська правда".

Одинадцять із 16 федеральних земель надали дані, які показують, що з початку року в поліції було зареєстровано понад 2500 випадків, пов'язаних із підробленими сертифікатами.

Німеччина видає паперові сертифікати про вакцинацію, які містять QR-коди, які потім скануються, щоб показати доказ вакцинації у додатку для відстеження коронавірусу в країні.

Більшість із приблизно 2500 повідомлень про підроблені свідоцтва про вакцинацію було зроблено за останні кілька тижнів.

У південній землі Баварія було зареєстровано 1286 випадків підробки сертифікатів вакцинації, штампів, наклейок на сертифікати – приблизно половина з них у листопаді.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Геррманн повідомив, що офіційні особи очікують значного збільшення кількості підроблених медичних документів через нові обмеження, запроваджені минулого тижня.

Германн сказав, що підробка сертифікатів не є "банальним злочином" і що "ці люди наражають на небезпеку життя інших".

Декілька сотень випадків підробки документів про вакцинацію зафіксовано у землях Баден-Вюртемберг та Нижня Саксонія.

Найбільш густонаселена земля Німеччини, Північний Рейн-Вестфалія та Гессен, де знаходиться найбільший аеропорт Франкфурт, не надали даних.

Нагадаємо, цього тижня Німеччина зареєструвала новий рекорд заражень - понад 76 тисяч випадків за добу. Показник захворюваності за останні 7 днів теж оновив максимум і склав 438,2.

Напередодні Німеччина перетнула позначку у понад 100 тисяч смертей від коронавірусу від початку пандемії. Це відбувається на тлі запеклих дебатів щодо того, чи повинна Німеччина вводити обов’язкову вакцинацію.

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