В Германии растет количество поддельных сертификатов о вакцинации

Немецкая полиция зафиксировала резкий рост торговли поддельными свидетельствами о вакцинации.

Об этом пишет DW, сообщает "Европейская правда".

Одиннадцать из 16 федеральных земель предоставили данные, которые показывают, что с начала года в полиции было зарегистрировано более 2500 случаев, связанных с поддельными сертификатами.

Германия выдает бумажные сертификаты о вакцинации, которые содержат QR-коды, которые затем сканируются, чтобы показать доказательство вакцинации в приложении для отслеживания коронавируса в стране.

Большинство из примерно 2500 сообщений о поддельных свидетельствах о вакцинации были сделаны за последние несколько недель.

В южной земле Бавария было зарегистрировано 1286 случаев подделки карт вакцинации, штампов, наклеек на сертификаты - примерно половина из них в ноябре.

Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн сообщил, что официальные лица ожидают значительного увеличения количества поддельных медицинских документов из-за новых ограничений, введенных на прошлой неделе.

Херманн сказал, что подделка сертификатов не является "банальным преступлением" и что "эти люди подвергают опасности жизни других".

Несколько сотен случаев подделки документов о вакцинации зафиксировано в землях Баден-Вюртемберг и Нижняя Саксония.

Самая густонаселенная земля Германии, Северный Рейн-Вестфалия и Гессен, где находится крупнейший аэропорт Франкфурт, не предоставили данных.

Напомним, на этой неделе Германия зарегистрировала новый рекорд заражений - более 76 тысяч случаев в сутки. Показатель заболеваемости за последние 7 дней тоже обновил максимум и составил 438,2.

Накануне Германия пересекла отметку более чем в 100 тысяч смертей от коронавируса с начала пандемии.

Это происходит на фоне ожесточенных дебатов по поводу того, должна ли Германия вводить обязательную вакцинацию.

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