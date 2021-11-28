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Десятки тисяч людей протестували проти обов’язкової вакцинації в Австрії

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Неділя, 28 листопада 2021, 13:33

Близько 30 тисяч людей у суботу вдень вийшли на вулиці австрійського Граца, другого найбільшого міста країни, на демонстрації проти обов'язкової вакцинації та заходів стримування коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише австрійське видання Der Standard.

Крім того, за оцінками поліції, від 5 до 6 тисяч осіб зібралися в суботу в місті Клагенфурт, ще 3 тисячі вийшли на вулиці у Санкт-Пельтені. Протести відбулися й у Інсбруку.

 
Протест у Граці
Фото: orf

У Граці поліції довелося втрутитися, оскільки четверо чоловіків віком від 20 до 25 років демонстрували гітлерівське вітання та применшували значення нацизму.

Нагадаємо, минулого тижня Австрія після чергових максимумів заражень оголосила 20-денний локдаун - у тому числі для вакцинованих жителів країни, та першою з країн Європи заявила про намір зробити щеплення від коронавірусу обов’язковим для всього населення з 1 лютого. 

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Австрія Вакцини Коронавірус
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