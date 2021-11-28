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Десятки тысяч человек протестовали против обязательной вакцинации в Австрии

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Воскресенье, 28 ноября 2021, 13:33

Около 30 тысяч человек в субботу днем ​​вышли на улицы австрийского Граца, второго крупнейшего города страны, на демонстрации против обязательной вакцинации и мер сдерживания коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет австрийское издание Der Standard.

Кроме того, по оценкам полиции, от 5 до 6 тысяч человек собрались в субботу в городе Клагенфурт, еще 3 тысячи вышли на улицы в Санкт-Пельтене. Протесты прошли и в Инсбруке.

 
Протест в Граце
ФОТО: ORF

В Граце полиции пришлось вмешаться, поскольку четверо мужчин в возрасте от 20 до 25 лет демонстрировали гитлеровское приветствие и преуменьшали значение нацизма.

Напомним, на прошлой неделе Австрия после очередных максимумов заражений объявила 20-дневный локдаун - в том числе для вакцинированных жителей страны, и первой из стран Европы заявила о намерении сделать прививку от коронавируса обязательной для всего населения с 1 февраля.

Читайте также: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку

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