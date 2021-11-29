Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Туск назвав "Північний потік-2" найбільшою помилкою Меркель

Понеділок, 29 листопада 2021, 08:59

Лідер польської опозиції і експрем’єр Польщі Дональд Туск назвав рішення про побудову газопроводу "Північний потік-2" найбільшою помилкою німецької канцлерки Ангели Меркель.

Про це він сказав під час конференції про майбутнє Європи, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

"З точки зору інтересів ЄС "Північний потік-2" є поганим проєктом" - сказав він, додавши, що Ангела Меркель була безпорадна перед силою лобізму великого бізнесу.

"Вона визнала це під час однієї з наших розмов" - зазначив Туск. Він сказав також, що постійна готовність Німеччини до енергетичної співпраці з Росією є однією з проблем цієї країни і "Однією з найбільших помилок Меркель".

"Я робив усе, аби унезалежнити ЄС від поставок газу з росії, серед іншого через створення енергетичного союзу або спільного механізму закупівлі газу" - сказав колишній голова Європейської ради.

Однак, за його словами, було багато держав, як не були зацікавлені у створенні спільного фронту опору протии побудови "Північного потоку-2". Серед країн, які не мали нічого проти проєкту він назвав Нідерланди, Австрію і Угорщину, а свою нейтральність підкреслювала Чехія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Туск Північний потік-2
powered by lun.ua

Статті

Контратака Земана: як проросійський президент занурює Чехію у політичну кризу

Хоча від парламентських виборів минуло більш ніж півтора місяця, новий уряд Чехії так і не зміг розпочати роботу. Ця пауза може тривати ще декілька місяців.
29 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Добрива лише для себе: чи допоможе СОТ впоратися з новою світовою кризою

Найгірший сценарій, що загрожує світовій економіці, – ефект доміно. Це означає, що обмеження експорту добрив запровадять усі провідні виробники.
29 листопада 2021 — Анжела Махінова, Sayenko Kharenko

Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обов’язкову вакцинацію. Як це працюватиме і чи не порушуватиме це права людини?
26 листопада 2021 — Христина Бондарєва, Європейська правда