Туск назвал "Северный поток-2" самой большой ошибкой Меркель

Лидер польской оппозиции и экс-премьер Польши Дональд Туск назвал решение о строительстве газопровода "Северный поток-2" самой большой ошибкой немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Об этом он сказал на конференции о будущем Европы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

"С точки зрения интересов ЕС "Северный поток-2" является плохим проектом", - сказал он, добавив, что Ангела Меркель ничего не могла противопоставить лоббизму крупного бизнеса.

"Она признала это во время одного из наших разговоров", - отметил Туск. Он сказал также, что постоянная готовность Германии к энергетическому сотрудничеству с Россией является одной из проблем этой страны и одной из самых больших ошибок Меркель.

"Я делал все, чтобы сделать ЕС независимым от поставок газа из России, среди прочего, путем создания энергетического союза или совместного механизма закупки газа", - сказал бывший глава Европейского совета.

Однако, по его словам, было много государств, которые не были заинтересованы в создании общего фронта сопротивления строительству "Северного потока-2". Среди стран, не имевших ничего против проекта, он назвал Нидерланды, Австрию и Венгрию, а свою нейтральность подчеркивала Чехия.