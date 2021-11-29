У Швейцарії заявили про перший імовірний випадок штаму "Омікрон"

Перший ймовірний випадок зараження новим штамом "Омікрон" був виявлений у Швейцарії після того, як країна посилила обмеження на в'їзд, щоб обмежити його поширення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Випадок стосується особи, яка повернулася до Швейцарії з Південної Африки близько тижня тому, повідомило Федеральне управління охорони здоров’я.

Тестування прояснить ситуацію найближчими днями, додали у відомстві.

Швейцарія розпорядилася раніше, щоб мандрівники з 19 країн пред’явили негативний тест при посадці на рейс в країну, а також пройшли карантин у 10 днів після прибуття.

У список входять Австралія, Данія, Британія, Чехія, ПАР та Ізраїль.

У неділю швейцарські виборці підтримали урядовий план протидії пандемії більшою, ніж очікувалося, більшістю голосів на референдумі, проклавши шлях для продовження виняткових заходів для стримування наростаючого числа випадків COVID-19.

Близько 62,01% проголосували за ухвалений на початку цього року закон про надання фінансової допомоги людям, які постраждали від кризи COVID-19, і закладення основи для сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19, одужання або негативний тест. Наразі вони потрібні для входу в бари, ресторани та певні заходи.