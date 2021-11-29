В Швейцарии заявили о первом предположительном случае штамма "Омикрон"

Первый вероятный случай заражения новым штаммом "Омикрон" был обнаружен в Швейцарии после того, как страна усилила ограничения на въезд, чтобы ограничить его распространение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Случай касается лица, вернувшегося в Швейцарию из Южной Африки около недели назад, сообщило Федеральное управление здравоохранения.

Тестирование прояснит ситуацию в ближайшие дни, добавили в ведомстве.

Швейцария распорядилась ранее, чтобы путешественники из 19 стран предъявили отрицательный тест при посадке на рейс в страну, а также прошли карантин на 10 дней по прибытии.

В список входят Австралия, Дания, Британия, Чехия, ЮАР и Израиль.

В воскресенье швейцарские избиратели поддержали правительственный план противодействия пандемии большим, чем ожидалось, большинством голосов на референдуме, проложив путь для продолжения исключительных мер по сдерживанию нарастающего числа случаев COVID-19.

Около 62,01% проголосовали за принятый в начале этого года закон о предоставлении финансовой помощи людям, пострадавшим от кризиса COVID-19, и заложении основы для сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, выздоровление или отрицательный тест. Теперь они нужны для входа в бары, рестораны и определенные мероприятия.