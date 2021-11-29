МЗС дало рекомендації українцям у зв'язку зі штамом "Омікрон"

У зв’язку із поширенням нового штаму коронавірусу "Омікрон" Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України наразі утриматися від поїздок до Південно-Африканської Республіки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.

Як повідомляє "Європейська правда", таку рекомендацію МЗС дало українцям у понеділок, 29 листопада.

Українці, які наразі перебувають на території зазначених країн, мають чітко дотримуватися протиепідемічних вимог, невідкладно звертатися до місцевих медичних закладів у разі появи симптомів захворювання, бути готовими до додаткових карантинних обмежень після прибуття до України, зазначили у відомстві.

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Також МЗС рекомендує стежити за повідомленнями авіаперевізників у зв’язку із можливими змінами рейсів і запровадженням додаткових протиепідемічних заходів.

Міністри охорони здоров’я країн "Групи семи" (G7) проведуть екстрену зустріч у понеділок щодо нового варіанта коронавірусу "Омікрон".

Країни ЄС, а також Велика Британія, Канада та США, через побоювання у зв'язку з новим штамом обмежили польоти до та з багатьох країн півдня Африки.

Водночас випадки захворювання зі штамом "Омікрон" вже були виявлені в континентальній Європі та Британії, при цьому Нідерланди повідомили про щонайменше 13 випадків зараження у пасажирів, які прибули літаком із ПАР.

Всесвітня організація охорони здоров’я в неділю закликала країни не вводити заборони на польоти з південноафриканських країн через новий штам.