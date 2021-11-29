МИД дал рекомендации украинцам в связи со штаммом "Омикрон"

В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​рекомендацию МИД дал украинцам в понедельник, 29 ноября.

Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания, быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину, отметили в ведомстве.

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Также МИД рекомендует следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер.

Министры здравоохранения стран "Группы семи" (G7) проведут экстренную встречу в понедельник по новому варианту коронавируса "Омикрон".

Страны ЕС, а также Великобритания, Канада и США из-за опасений в связи с новым штаммом ограничили полеты в и из многих стран юга Африки.

В то же время случаи заболевания со штаммом "Омикрон" уже были обнаружены в континентальной Европе и Британии, при этом Нидерланды сообщили о по меньшей мере 13 случаях заражения у пассажиров, прибывших самолетом из ЮАР.

Всемирная организация здравоохранения в воскресенье призвала страны не вводить запреты на полеты из южноафриканских стран из-за нового штамма.