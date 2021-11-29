Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

МИД дал рекомендации украинцам в связи со штаммом "Омикрон"

Понедельник, 29 ноября 2021, 10:36

В связи с распространением нового штамма коронавируса "Омикрон" Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Южно-Африканскую Республику, Ботсвану, Эсватини, Лесото, Мозамбик, Намибию и Зимбабве.

Как сообщает "Европейская правда", такую ​​рекомендацию МИД дал украинцам в понедельник, 29 ноября.

Украинцы, которые находятся на территории указанных стран, должны четко соблюдать противоэпидемические требования, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов заболевания, быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям по прибытии в Украину, отметили в ведомстве.

Читайте также
В Нидерландах штамм "Омикрон" подтвердили у 13 пассажиров двух самолетов из ЮАР

Также МИД рекомендует следить за сообщениями авиаперевозчиков в связи с возможными изменениями рейсов и введением дополнительных противоэпидемических мер.

Министры здравоохранения стран "Группы семи" (G7) проведут экстренную встречу в понедельник по новому варианту коронавируса "Омикрон".

Страны ЕС, а также Великобритания, Канада и США из-за опасений в связи с новым штаммом ограничили полеты в и из многих стран юга Африки.

В то же время случаи заболевания со штаммом "Омикрон" уже были обнаружены в континентальной Европе и Британии, при этом Нидерланды сообщили о по меньшей мере 13 случаях заражения у пассажиров, прибывших самолетом из ЮАР.

Всемирная организация здравоохранения в воскресенье призвала страны не вводить запреты на полеты из южноафриканских стран из-за нового штамма.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Эпидемия в цифрах Авиарейсы
powered by lun.ua

Статьи

Поражение "антиваксов": как Швейцария справилась с многомиллионной кампанией против вакцинации

"Антиваксам" удалось привлечь значительные финансовые ресурсы в поддержку кампании "против". На этом фоне кампания "за" была почти незаметна (укр.)
29 ноября 2021 — Уляна Перескоцкая, Игорь Решетняк, для Европейской правды

Контратака Земана: как пророссийский президент заводит Чехию в политический кризис

Хотя с парламентских выборов прошло более полутора месяцев, новое правительство Чехии так и не смогло начать работу. Эта пауза может продлиться еще несколько месяцев (укр.)
29 ноября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Удобрения только для себя: поможет ли ВТО преодолеть новый мировой кризис

Наихудший сценарий, грозящий мировой экономике, – эффект домино. Это означает, что ограничения экспорта удобрений будут введены всеми ведущими производителями.
29 ноября 2021 — Анжела Махинова, Sayenko Kharenko