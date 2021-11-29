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Міністри країн G7 проведуть екстрену зустріч через поширення штаму "Омікрон"

Понеділок, 29 листопада 2021, 09:17

Міністри охорони здоров’я країн "Групи семи" (G7) проведуть екстрену зустріч у понеділок щодо нового варіанту коронавірусу "Омікрон". 

Про це у неділю оголосив уряд Британії, яка зараз головує в G7, повідомляє "Європейська правда".

На терміновому засіданні міністри G7 обговорять події, пов’язані з поширенням штаму "Омікрон", йдеться в повідомленні уряду.

Країни ЄС, а також Велика Британія, Канада та США, через побоювання у зв'язку з новим варіантом обмежили польоти до та з багатьох країн півдня Африки. 

Водночас, випадки захворювання зі штамом "Омікрон" вже були виявлені в континентальній Європі та Британії, при цьому Нідерланди повідомили про щонайменше 13 випадків зараження у пасажирів, які прибули літаком із ПАР.

У заяві британського уряду про зустріч G7 також підтверджується, що захисні маски будуть обов’язковими в магазинах, банках, поштових відділеннях, перукарнях і в громадському транспорті з вівторка.

Водночас, Всесвітня організація охорони здоров’я в неділю закликала країни не вводити заборони на польоти з південноафриканських країн через новий штам.

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Коронавірус G7 (група семи)
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