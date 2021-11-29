Посли G7 закликали уникнути ситуації відсутності директора у НАБУ

Посли країн Групи семи виступили за прозорий і конкурентний відбір нового директора Національного антикорупційного бюро і закликали уникнути ситуації з відсутністю директора.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначається, посли зустрілися з директором НАБУ Артемом Ситником, щоб обговорити прогрес бюро у боротьбі з корупцією в Україні.

"Посли підтвердили свою стійку відданість підтримці незалежності НАБУ та інших антикорупційних інституцій України", - йдеться у Twitter послів.

"Посли підкреслили, що процес відбору нового директора на посаду має бути прозорим, конкурентним і проводитися в такі часові рамки, щоб уникнути ситуації з відсутністю директора. Затримка з обранням нового Спеціального антикорупційного прокурора не повинна повторюватися", - зазначено у повідомленні.

Ambassadors underscored that the selection process for a new Director must be transparent, competitive, & carried out with sufficient urgency to ensure no gap between Directors. The delay in selecting a new Special Anti-Corruption Prosecutor should not be repeated. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 29, 2021

Посли G7 20 жовтня привітали ухвалення Радою закону "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України".