Послы G7 призвали избежать ситуации отсутствия директора НАБУ

Послы стран Группы семи выступили за прозрачный и конкурентный отбор нового директора Национального антикоррупционного бюро и призвали избежать ситуации с отсутствием директора.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как отмечается, послы встретились с директором НАБУ Артемом Сытником, чтобы обсудить прогресс бюро в борьбе с коррупцией в Украине.

"Послы подтвердили свою стойкую приверженность поддержке независимости НАБУ и других антикоррупционных институтов Украины", - говорится в Twitter послов.

"Послы подчеркнули, что процесс отбора нового директора на должность должен быть прозрачным, конкурентным и проводиться в такие временные рамки во избежание ситуации с отсутствием директора. Задержка с избранием нового Специального антикоррупционного прокурора не должна повторяться", - говорится в сообщении.

Ambassadors underscored that the selection process for a new Director must be transparent, competitive, & carried out with sufficient urgency to ensure no gap between Directors. The delay in selecting a new Special Anti-Corruption Prosecutor should not be repeated. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) November 29, 2021

Послы G7 20 октября приветствовали принятие Верховной радой закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины".