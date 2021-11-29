Поліція Грузії застосувала перцевий спрей на акції біля суду, куди доставили Саакашвілі

Поліція застосувала перцевий спрей проти учасників акції біля будівлі Тбіліського міського суду, де сьогодні має розпочатися судовий процес у справі експрезидента Михеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузия".

Біля будівлі суду зранку мобілізовано сотні поліцейських і до тисячі прихильників опозиції, які чекають на процес, в якому Саакашвілі вперше має взяти участь особисто.

Ситуація ускладнилася після того, як кілька активістів опозиції піднялися на дах будки охорони та звідти розмахували прапорами. Учасники акції відмовилися підкорятися вимогам поліції.

Після застосування перцевого спрею кільком активістам знадобилася медична допомога, яку надали лікарі "швидкої". Один із постраждалих знепритомнів.

Також повідомляють про затриманих на акції.

Як повідомлялося, співробітники спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії доставили експрезидента країни Михеїла Саакашвілі до Тбіліського міського суду, де відбудеться засідання у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року та розгром офісу телекомпанії "Імеді".

За оцінками президента центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані, у третього президента Грузії Михеїла Саакашвілі є симптоми психічного розладу, але не такі, щоб завадити йому з'явитися на судовий процес.20 листопада затриманого Саакашвілі етапували з в’язниці до військового шпиталю в місті Горі, після чого політик відразу припинив 50-денне голодування.