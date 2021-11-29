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Полиция Грузии применила перцовый спрей на акции возле суда, куда доставили Саакашвили

Понедельник, 29 ноября 2021, 12:15

Полиция применила перцовый спрей против участников акции у здания Тбилисского городского суда, где сегодня должен начаться судебный процесс по делу экс-президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Новости Грузии".

У здания суда утром мобилизованы сотни полицейских и тысячи сторонников оппозиции, ожидающих процесса, в котором Саакашвили впервые должен принять участие лично.

Ситуация осложнилась после того, как несколько активистов оппозиции поднялись на крышу будки охраны и размахивали флагами. Участники акции отказались подчиняться требованиям полиции.

После применения перцового спрея нескольким активистам понадобилась медицинская помощь, оказанная врачами "скорой". Один из пострадавших потерял сознание.

Также сообщают о задержанных на акции.

Как сообщалось, сотрудники специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии доставили экс-президента страны Михеила Саакашвили в Тбилисский городской суд, где состоится заседание по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании "Имеди".

По оценкам президента центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани, у третьего президента Грузии Михеила Саакашвили есть симптомы психического расстройства, но не такие, чтобы помешать ему явиться на судебный процесс. 20 ноября задержанного Саакашвили этапировали из тюрьмы в военный госпиталь, после чего политик сразу прекратил 50-дневную голодовку.

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Грузия Саакашвили
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