Саакашвілі вперше після затримання з’явиться в суді

Співробітники спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії доставили експрезидента країни Михеїла Саакашвілі до Тбіліського міського суду, де відбудеться засідання у справі про розгін мітингу 7 листопада 2007 року та розгром офісу телекомпанії "Імеді".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа" з посиланням на грузинські ЗМІ.

У пенітенціарній службі підтвердили, що Саакашвілі буде присутнім на процесі.

Територія біля суду повністю оточена поліцією. На місці перебувають прихильники Саакашвілі, проте у двір суду їх не пускають.

Раніше Мін'юст неодноразово відмовляв Саакашвілі у присутності в залі суду, виходячи із заходів безпеки та ризиків погіршення стану здоров'я.

Як альтернатива йому пропонувалося брати участь у процесі дистанційно або проводити судові засідання у в'язниці, проте політик цього не захотів.

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе 22 листопада заявив, що якщо здоров'я Саакашвілі дозволить, його зможуть доставити до зали засідань.

За оцінками президента центру "Емпатія" Маріам Джишкаріані, у третього президента Грузії Михеїла Саакашвілі є симптоми психічного розладу, але не такі, щоб завадити йому з'явитися на судовий процес.20 листопада затриманого Саакашвілі етапували з в’язниці до військового шпиталю в місті Горі, після чого політик відразу припинив 50-денне голодування.