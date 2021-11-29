Чому світу загрожує чергова криза через дії Китаю та РФ

Світовій економіці загрожує ще одна криза - через глобальний дефіцит добрив.

Про те, чому це може відбутися та що може зупинити найгірший сценарій, читайте в колонці партнера ЮФ Sayenko Kharenko Анжели Махінової Добрива лише для себе: чи допоможе СОТ впоратися з новою світовою кризою.

Наприкінці жовтня Китай, світовий лідер із виробництва добрив, чиї виробничі потужності суттєво перевищують внутрішнє споживання, раптово обмежив їхній експорт.

За даними публічних джерел, пише експертка, причиною обмежень стали дефіцит енергоресурсів та їхнє рекордне подорожчання.

Проте про глобальну загрозу заговорили лише нещодавно.

Приводом для цього стало рішення Росії, другого за обсягом світового лідера з виробництва добрив, запровадити з 1 грудня квотування їхнього експорту.

Найгірший сценарій, що загрожує світовій економіці, зазначає автор, – ефект доміно.

Це означає, що після Китаю та Росії обмеження експорту добрив запровадять більшість країн, які є традиційними експортерами.

На думку Махінової, зупинити найгірший сценарій може стати Світова організація торгівлі (СОТ) та, зокрема, її Генеральна угода.

Але не все так однозначно – з двох причин.

По-перше, СОТ прямо передбачає винятки з правил.

По-друге, напевно, найважливішою причиною, чому СОТ не може завадити ефекту доміно, є те, що з кінця 2019 року система вирішення суперечок організації не працює.

Саме тому, підкреслює експертка, настільки важливою стає 12-та Міністерська конференція СОТ, яка відбудеться з 30 листопада по 3 грудня в Женеві.

Усі сподіваються, що на ній ухвалять рішення, які дозволять дати друге дихання СОТ, у тому числі розблокувати Апеляційний орган.

Крім того, окремі члени СОТ (у тому числі ЄС, Канада, Бразилія, Китай, Україна та низка інших) узгодили, що на період, доки не працює Апеляційний орган, апеляція розглядатиметься у спеціально створеному арбітражі.

Детальніше про можливу глобальну кризу добрив та шляхи її недопущення – в колонці Анжели Махінової Добрива лише для себе: чи допоможе СОТ впоратися з новою світовою кризою.