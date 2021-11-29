Почему миру грозит очередной кризис из-за действий Китая и РФ

Мировой экономике грозит еще один кризис – из-за глобального дефицита удобрений.

О том, почему это может произойти и что может остановить худший сценарий, читайте в колонке партнера ЮФ Sayenko Kharenko Анжелы Махиновой Удобрения только для себя: поможет ли ВТО справиться с новым мировым кризисом.

В конце октября Китай, мировой лидер в производстве удобрений, чьи производственные мощности существенно превышают внутреннее потребление, внезапно ограничил их экспорт.

По данным публичных источников, пишет эксперт, причиной ограничений стали дефицит энергоресурсов и их рекордное подорожание.

Однако о глобальной угрозе заговорили только недавно.

Поводом для этого стало решение России, второго по объему мирового лидера по производству удобрений, ввести с 1 декабря квотирование их экспорта.

Худший сценарий, который угрожает мировой экономике, как отмечает автор, – эффект домино.

Это означает, что после Китая и России ограничение экспорта удобрений будет введено большинством стран, являющихся традиционными экспортерами.

По мнению Махиновой, остановить худший сценарий может Всемирная торговая организация (ВТО) и, в частности, ее Генеральное соглашение.

Но не все так однозначно – по двум причинам.

Во-первых, ВТО прямо предусматривает исключения из правил.

Во-вторых, наверное, важнейшей причиной, почему ВТО не может помешать эффекту домино, является то, что с конца 2019 года система разрешения споров в организации не работает.

Именно поэтому, подчеркивает эксперт, настолько важной становится 12-я министерская конференция ВТО, которая состоится с 30 ноября по 3 декабря в Женеве.

Все надеются, что на ней будет принято решение, которое позволит дать второе дыхание ВТО, в том числе разблокировать Апелляционный орган.

Кроме того, отдельные члены (в том числе ЕС, Канада, Бразилия, Китай, Украина и ряд других) согласовали, что на период, пока не работает Апелляционный орган, апелляция будет рассматриваться в специально созданном арбитраже.

Детальнее о возможном глобальном кризисе удобрений и путях его недопущения – в колонке Анжелы Махиновой Удобрения только для себя: поможет ли ВТО справиться с новым мировым кризисом.