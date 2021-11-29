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У Німеччині суспільна думка щодо легалізації канабісу розділилась навпіл

Понеділок, 29 листопада 2021, 13:11

Близько 43% німців підтримують наміри нової коаліції легалізувати канабіс, і стільки ж - виступають проти.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA, наводячи результати соцопитування з цього приводу на замовлення Augsburger Allgemeine.

Підтримка легалізації канабісу набагато вища серед молоді, тоді як противників найбільше серед людей старшого віку.

Так, "за" виступають дві третини у групі 18-29 років, тоді як дві третини в групі 65+ - проти або не визначилися.

Як відомо, майбутня коаліція соціал-демократів, "Зелених" та "Вільних демократів" планує дозволити контрольований продаж канабісу дорослим у ліцензованих магазинах - щоб "контролювати якість, запобігти передачі речовин і забезпечити захист неповнолітніх". Це прописано у коаліційній угоді.

Зараз у Німеччині канабіс дозволений лише для обмеженого медичного використання.

Разом з тим новий уряд посилить правила маркетингу та спонсорства виробників алкоголю, нікотину та канабісу.

Детальніше про те, що нова влада Німеччини записала у зовнішньополітичному блоці своєї коаліційної угоди, - у тексті Більше не друзі Путіна: про що домовилася нова влада Німеччини щодо України та РФ

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Німеччина
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