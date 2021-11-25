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Німецька коаліція дозволить ліцензований продаж канабісу

Четвер, 25 листопада 2021, 10:47

Новий уряд Німеччини дозволить продаж канабісу дорослим у рекреаційних цілях.

Про це йдеться у тексті коаліційної угоди, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

"Ми вводимо контрольований продаж канабісу дорослим для споживання в ліцензованих магазинах. Так буде контрольовано якість, попереджено перенесення забруднених речовин та гарантовано захист неповнолітніх", - сказано у документі.

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Коаліція обіцяє оцінити закон через чотири роки щодо його соціального впливу. 

Цей крок, про який раніше повідомляли німецькі ЗМІ, є ознакою значних змін в країні, де нині канабіс дозволений лише для обмеженого медичного використання.

Разом з тим новий уряд посилить правила маркетингу та спонсорства виробників алкоголю, нікотину та канабісу.

Згідно з дослідженням університету Дюссельдорфа, легалізація канабісу може приносити Німеччині понад 4,7 млрд євро на рік додаткових доходів. 

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