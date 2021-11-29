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Саакашвили в первом выступлении на суде в Грузии назвал процесс против него "комедией"

Понедельник, 29 ноября 2021, 13:24

Третий президент Грузии и украинский политик Михеил Саакашвили впервые лично присутствовал на суде по его делу в Тбилисском городском суде, где назвал процесс против него "комедией".

Обращение Саакашвили цитирует портал "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Как отметил портал, на слушании присутствует единственное СМИ – Общественное телевидение Грузии.

Прокуратура Грузии обвиняет Саакашвили в массовом разгоне протестующих 7 ноября 2007 года, вторжении на телеканал "Имеди" и преступном захвате имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

"Я не признаю прокуратуру и грузинское правосудие, я здесь не для того, чтобы быть частью заранее написанной комедии", – заявил в своем выступлении Саакашвили.

Он сказал, что его задержание является "очень большим позором для всех, кто в этом участвует".

"Это величайшее унижение. Весь мир удивлен, что я обращаюсь к вам через стекло, вместо того чтобы дать мне возможность передвигаться вместе с вами по построенной мной стране и вместе развивать ее. Я первый правитель Грузии после царя Луарсаба, это было 400 лет назад, который попал в тюрьму", - сказал Саакашвили.

Он также обратился по-украински к гражданам Украины и сказал, что "очень скучает" по ним.

"Я хочу, чтобы вы знали: против меня применяли пытки и бесчеловечное отношение. Но я держусь. Этому я тоже научился в Украине, я очень вам благодарен", - сказал политик.

Тем временем возле здания Тбилисского городского суда проводят акцию сторонники Саакашвили, ситуация там напряженная и полиция применяла перцовый спрей.

Протестующие несколько раз пытались перекрыть дорогу. Полиция вывела с территории несколько человек.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября после нелегального прибытия в страну. Он объявил себя политзаключенным и голодал 50 дней, пока его не перевели в военный госпиталь в Гори.

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Саакашвили Грузия
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