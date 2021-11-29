Ексміністерку освіти Естонії звинуватили у розтраті: купила кавоварку і заправляла авто

Державна прокуратура Естонії офіційно висунула звинувачення ексміністерці освіти Естонії Майліс Репс у привласненні бюджетних коштів та шахрайстві, справу передали до суду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє естонський мовник ERR.

За оцінками прокуратури, Репс під час перебування на посаді доручала співробітникам міністерства обов’язки, пов’язані з доглядом за її дітьми. Також їй висувають звинувачення у незаконному використанні міністерської карти на пальне для автомобіля та покритті витрат на святкування свого дня народження у приміщенні відомства.

Майліс Репс звинувачують також у шахрайстві через придбання за кошти Міносвіти кавоварки, яку вона використовувала у себе вдома, а крім того - використання коштів міністерства на оплату витрат на дорогу одному з членів родини для дозвілля та витрат на святкування її ювілею в одному з ресторанів.

Згідно зі звинуваченням, загалом Майліс Репс витратила близько 7500 євро з бюджету міністерства на свої власні потреби.

Скандал довкола Майліс Репс почався у листопаді 2020 року з публікації Õhtuleht про її зловживання службовою посадою для власних потреб, зокрема, використання службового авто, щоб возити дітей у школу і на гуртки.

Після цього Репс пішла з посади міністра, повернувшись у парламент, а за повідомленими ЗМІ фактами щодо неї відкрили справу

26 жовтня парламент Естонії Рійгікогу на запит канцлера права позбавив Майліс Репс депутатської недоторканності, щоб справа могла рухатись далі.