У Чехії ліберальні партії домовилися про склад уряду і його порядок денний

Чеські центристські та правоцентристські партії досягли домовленості щодо формування коаліційного уряду більшості та ключових положень його порядку денного.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Петр Фіала, голова Громадянських демократів (ODS) і майбутній прем'єр-міністр, заявив, що партії домовилися про розподіл міністерських посад між ними, хоча і не назвав окремих кандидатів.

"У нас був довгий, напружений день, але також успішні переговори", - сказав Фіала на телевізійному брифінгу після переговорів, які тривали більше 12 годин.

"Ми досягли згоди щодо нашого коаліційного договору, ми також узгодили порядок денний нашої коаліції", - заявив він.

Партії, об’єднані у дві коаліції, здобули 108 з 200 місць у нижній палаті парламенту на виборах 8-9 жовтня, обійшовши нинішнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша.

Одним із головних завдань коаліції, що формується, є стан державних фінансів, які постраждали від пандемії, і заходи, спрямовані на її приборкання, а також щедрі витрати попереднього уряду.

Міністерство фінансів, яке бачить цьогорічний фіскальний розрив у 7,7% валового внутрішнього продукту, запропонувало бюджет на 2022 рік з дефіцитом у 377 мільярдів крон (17,09 мільярда доларів), що більше, ніж у 2020 році.

Незважаючи на відносно швидку домовленість між партіями, може знадобитися деякий час, щоб фактично сформувати уряд, оскільки ключовий гравець, президент Мілош Земан, перебуває в лікарні з 10 жовтня, і про його стан майже нічого не відомо.

За словами Фіали, керівник адміністрації президента йому повідомив, що Земан готовий зустрітися з ним, як тільки його переведуть з реанімації, але більше подробиць не надав.

Як повідомлялося, наступний чеський уряд не запроваджуватиме євро замість нинішньої національної валюти крони.