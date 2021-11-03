В Чехии либеральные партии договорились о составе правительства и его повестке

Чешские центристские и правоцентристские партии достигли договоренности о формировании коалиционного правительства большинства и ключевых положений его повестки дня.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Петр Фиала, глава Гражданских демократов (ODS) и будущий премьер-министр, заявил, что партии договорились о разделе министерских должностей между ними, хотя и не назвал отдельных кандидатов.

"У нас был долгий, напряженный день, но также успешные переговоры", - сказал Фиала на телевизионном брифинге после продолжавшихся более 12 часов переговоров.

"Мы достигли согласия относительно нашего коалиционного договора, мы также согласовали повестку нашей коалиции", - заявил он.

Партии, объединенные в две коалиции, получили 108 из 200 мест в нижней палате парламента на выборах 8-9 октября, обойдя нынешнего премьер-министра Андрея Бабиша.

Одной из главных задач формирующейся коалиции является состояние государственных финансов, пострадавших от пандемии, и меры, направленные на ее обуздание, а также щедрые расходы предыдущего правительства.

Министерство финансов, которое видит фискальный разрыв в 7,7% валового внутреннего продукта, предложило бюджет на 2022 год с дефицитом в 377 миллиардов крон (17,09 миллиарда долларов), что больше, чем в 2020 году.

Несмотря на относительно скорую договоренность между партиями, может потребоваться некоторое время, чтобы фактически сформировать правительство, поскольку ключевой игрок, президент Милош Земан, находится в больнице с 10 октября, и о его состоянии почти ничего не известно.

По словам Фиалы, руководитель администрации президента ему сообщил, что Земан готов встретиться с ним, как только его переведут из реанимации, но больше подробностей не предоставил.

Как сообщалось, следующее чешское правительство не будет вводить евро вместо нынешней национальной валюты кроны.