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Болгарія відновила транзит газу до Сербії, Угорщини і Румунії після аварії

Середа, 3 листопада 2021, 09:42

У Болгарії відновили газопостачання до Європи після аварії на газопроводі, яка сталася у понеділок.

Про це повідомили в газовій компанії "Булгартрансгаз", передає "Європейська правда".

Як зазначається, "Булгартрансгаз" виконав позачергові ремонтні роботи на частині газопроводу на ділянці від кранової установки "Ветрино" до кранової установки "Граброво".

"Завдяки швидкій реакції та зусиллям співробітників "Булгартрансгаз", ремонтні роботи були завершені, а транспортування природного газу до Сербії та Угорщини відновлено о 24:00 2 листопада 2021 року. Водночас буде збільшений транзит до Румунії", - повідомили в компанії.

У понеділок на газопроводі біля Ветрино стався сильний вибух.

В результаті аварії було пошкоджено магістральну трубу – зруйновано ділянку довжиною 20 метрів. Постраждалих не було, але транспортування газу відтоді зупинили.

Прокуратура негайно розпочала розслідування у справі, але доказів умисного злочину поки немає.

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Болгарія Енергетика
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