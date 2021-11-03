Болгария возобновила транзит газа в Сербию, Венгрию и Румынию после аварии

В Болгарии возобновили газоснабжение Европы после аварии на газопроводе, которая произошла в понедельник.

Об этом сообщили в газовой компании "Булгартрансгаз", передает "Европейская правда".

"Булгартрансгаз" выполнил внеочередные ремонтные работы на части газопровода на участке от крановой установки "Ветрино" до крановой установки "Граброво".

"Благодаря быстрой реакции и усилиям сотрудников "Булгартрансгаза", ремонтные работы были завершены, а транспортировка природного газа в Сербию и Венгрию возобновлена ​​в 24:00 2 ноября 2021 года. В то же время будет увеличен транзит в Румынию", - сообщили в компании.

В понедельник на газопроводе возле Ветрино произошел сильнейший взрыв.

В результате аварии была повреждена магистральная труба – разрушен участок длиной 20 метров. Пострадавших не было, но транспортировку газа с тех пор остановили.

Прокуратура немедленно приступила к расследованию по делу, но доказательств умышленного преступления пока нет.